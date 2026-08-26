Лантратова: 10 российских бойцов вернулись из украинского плена Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

Уполномоченный по правам человека в России Яна Лантратова 26 августа, в среду, сообщила о возвращении из украинского плена десяти российских военнослужащих. Процедура передачи завершена в ответ на возвращение украинских пленных, состоявшееся 24 августа. Об этом она рассказала журналистам.

«Еще 10 наших военнослужащих вернулись домой. Самое главное сейчас — чтобы бойцы получили всю необходимую помощь и как можно скорее могли оказаться рядом с близкими», — сказала Лантратова.

Омбудсмен выразила благодарность всем, кто принимал участие в данной гуманитарной миссии. Известно, что обмен пленными состоялся на территории Белоруссии.

Ранее KP.RU писал, что российский омбудсмен Яна Лантратова совместно с Минобороны и фондом «Защитники Отечества» добилась возвращения домой мобилизованного солдата, который числился пропавшим без вести. Бойца включили в списки на обмен, и он благополучно вернулся на родину.

В конце июня Яна Лантратова доложила президенту России Владимиру Путину, что за месяц работы в должности ей удалось вернуть из плена 550 российских военнослужащих.