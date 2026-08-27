Диетолог Солнцева рассказала, сколько разных орехов можно съесть за день Фото: FOTODOM/Global Look Press

Стали известны безопасные порции орехов для ежедневного рациона. Врач-диетолог Татьяна Солнцева в беседе с KP.RU предупредила, что даже полезный продукт может навредить фигуре из-за высокой калорийности, поэтому важно строго дозировать любимое лакомство.

Солнцева пояснила, что для здорового взрослого человека норма зависит от вида орехов. Например, грецких можно съедать 14 половинок в день, миндаля – около 22–23 целых ядер, а кешью – примерно 16–18 штук. Для фисташек в скорлупе допустимая порция составляет 49 ядрышек, а фундук и арахис рекомендуют употреблять небольшой горстью. Кедровых орехов диетолог советует брать не более 20–25 граммов.

«Все орехи объединяет одно свойство - они исключительно калорийны. Например, в 100 граммах кедровых орехов содержится около 700 ккал (это больше, чем в плитке шоколада), а в грецких - около 650 ккал. Поэтому контролировать порции очень важно», — указала врач.

Специалист обратила внимание, что все перечисленные нормы рассчитаны на взрослых без серьезных заболеваний. Пожилым людям и тем, кто следит за весом, она посоветовала уменьшить указанное количество примерно на треть. По словам эксперта, именно такие объемы не навредят фигуре и помогут обмену веществ, в то время как превышение порции грозит лишними калориями.

Также диетолог Татьяна Залетова рассказала, что миндаль способен помочь справиться с тревожностью. Это связано с содержанием необходимых нутриентов этом орехе.