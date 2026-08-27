Диетолог объяснила, зачем нужно обязательно мыть орехи Фото: Михаил ФРОЛОВ. Перейти в Фотобанк КП

Диетолог Татьяна Солнцева развеяла популярные мифы о подготовке орехов к употреблению. Специалист настоятельно рекомендует мыть развесные продукты с рук, но предупреждает, что длительное замачивание бесполезно и даже вредно. Этим она поделилась в беседе с KP.RU.

«Мыть — обязательно! Если вы покупаете орехи на развес на рынке, их нужно тщательно промыть. Они хранились в открытых мешках, на них оседала пыль. После мытья их нужно просушить», — указала специалист.

Врач опровергла распространенное мнение о пользе ночного замачивания для удаления фитиновой кислоты. По ее словам, лабораторные исследования показали, что выдерживание орехов в воде от 4 до 12 часов практически не снижает уровень фитатов. Напротив, такой процесс вымывает из продукта ценные минералы, а сама фитиновая кислота, как выяснилось, полезна для кишечной микрофлоры.

Исключением являются орехи в промышленной вакуумной упаковке. Их, по словам Солнцевой, не нужно ни мыть, ни обрабатывать, так как они уже прошли очистку на производстве. А вот обжаривание на сухой сковороде без масла в течение 5-10 минут она назвала хорошим решением — это убивает бактерии, улучшает вкус и даже повышает антиоксидантные свойства миндаля и фундука.

Также Татьяна Солнцева объяснила, что разные орехи имеют разную калорийность, поэтому их дневные нормы потребления могут отличаться. Специалист призвала следить за энергетической ценностью лакомства, чтобы не набирать лишний вес.