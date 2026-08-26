Трамп опроверг слухи о причинах визита главы ЦРУ Рэтклиффа в Россию Фото: REUTERS.

Президент Соединённых Штатов Дональд Трамп опроверг утверждения о том, что директор ЦРУ Джон Рэтклифф посещал Москву из-за эскалации напряжённости с НАТО или в связи с ситуацией вокруг Ирана. Об этом он заявил в интервью радиоведущему Гленну Беку.

«Ничего из вышесказанного», — сказал хозяин Белого дома, комментируя слухи о целях визита Рэтклиффа. По его словам, поездка главы ЦРУ носила «отчасти рутинный характер».

Ранее KP.RU сообщал, что утром 25 августа в аэропорту Внуково приземлился военно-транспортный самолёт ВВС США Boeing C-17A Globemaster III, на котором, по данным американских СМИ, прибыл директор ЦРУ Джон Рэтклифф. Вечером того же дня борт покинул Москву и совершил посадку в аэропорту Риги.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в беседе с The Washington Post сообщил о цели визита в Москву директора ЦРУ Джона Рэтклиффа. По словам представителя Кремля, речь шла о «контактах между спецслужбами».