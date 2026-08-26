Число погибших из-за наводнения в Непале увеличилось до 95 Фото: REUTERS.

Количество жертв наводнения в северных районах Непала достигло 95 человек, сообщила непальская полиция. Пропавшими без вести числятся не менее 384 туристов, из которых 291 — иностранцы, в том числе 105 граждан Индии.

Наводнение в Непале произошло утром 26 августа. По предварительной версии, волна паводка образовалась из-за схода снежно-каменной лавины на границе страны с Китаем, приблизительно в 20 километрах к северо-востоку от пограничного перехода Расувагадхи.

Ранее KP.RU сообщал, что в Сети обнародовали жуткие видеокадры, снятые во время потопа в Непале. На видеозаписи видно, как мощный водяной вал сметает пограничный пункт пропуска. Люди вначале спокойно ходят по территории, но, заметив приближающуюся опасность, пытаются спастись бегством. Однако стихия накрывает их буквально через несколько мгновений — спастись практически невозможно.