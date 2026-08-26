СК возбудил уголовное дело о теракте после атаки ВСУ на автобус в ЛНР Фото: Ольга ЮШКОВА.

Следственный комитет России возбудил уголовное дело о теракте после атаки Вооружённых сил Украины на рейсовый автобус в Луганской Народной Республике. Об этом ТАСС сообщила официальный представитель СК РФ Светлана Петренко. Дело заведено по статье 205 УК РФ (террористический акт).

По словам Петренко, следователи на данный момент проводят комплекс мероприятий: собирают доказательства, устанавливают тип и модель беспилотника, выясняют все детали произошедшего.

Удар был нанесён по автобусу, следовавшему по маршруту Лисичанск – Стаханов. В салоне на момент атаки врага находилось 15 мирных граждан. В результате нападения ВСУ погибли девять человек: восемь скончались сразу, еще одна девушка, которой было 20 лет, умерла в больнице. Кроме того, пять человек получили ранения.

Ранее глава ЛНР Леонид Пасечник назвал атаку актом терроризма кровавого киевского режима. Он пообещал, что причастные к преступлению непременно понесут наказание.