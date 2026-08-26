Четыре гражданина РФ находились в зоне бедствия в Непале, с ними утрачена связь

По крайней мере четыре российских гражданина находились в зоне наводнения. Об этом говорится в сообщении посольства РФ.
Как подчеркнули в дипведомстве, на данный момент с ними утрачена связь.
Напомним, что в Непале продолжается поисковая операция после разрушительного наводнения. Проливные дожди на севере Непала спровоцировали паводки и сход грунта. Число погибших в результате оползня выросло до 95 человек.
Кроме того, сообщалось, что разрушительное наводнение в Непале нанесло ущерб инфраструктуре страны на сумму минимум до 1,3 млрд долларов.