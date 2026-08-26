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НовостиВ мире26 августа 2026 21:40

Четыре гражданина РФ находились в зоне бедствия в Непале, с ними утрачена связь

Связь с россиянами в Непале, где произошло наводнение, утрачена
Вениамин ЗАХАРОВ
Четыре гражданина РФ находились в зоне бедствия в Непале, с ними утрачена связь

Четыре гражданина РФ находились в зоне бедствия в Непале, с ними утрачена связь

По крайней мере четыре российских гражданина находились в зоне наводнения. Об этом говорится в сообщении посольства РФ.

Как подчеркнули в дипведомстве, на данный момент с ними утрачена связь.

Напомним, что в Непале продолжается поисковая операция после разрушительного наводнения. Проливные дожди на севере Непала спровоцировали паводки и сход грунта. Число погибших в результате оползня выросло до 95 человек.

Кроме того, сообщалось, что разрушительное наводнение в Непале нанесло ущерб инфраструктуре страны на сумму минимум до 1,3 млрд долларов.