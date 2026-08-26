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НовостиВ мире26 августа 2026 15:35

Четыре гражданина РФ находились в зоне бедствия в Непале, с ними утрачена связь

Связь с россиянами в Непале, где произошло наводнение, утрачена
Вениамин ЗАХАРОВ
Последствия наводнения в Непале

Последствия наводнения в Непале

Фото: REUTERS.

По крайней мере четыре российских гражданина находились в зоне наводнения. Об этом ТАСС сообщил советник-посланник российского диппредставительства Ринчен Ракшаев.

«В зоне бедствия находилось по крайней мере четыре российских гражданина, с которыми сейчас утрачена связь», - сказал он.

По его словам, также известно о группе из восьми соотечественников, которая находилась в Дхунче. Она благополучно перебралась в другой населенный пункт

Напомним, что в Непале продолжается поисковая операция после разрушительного наводнения. Проливные дожди на севере страны спровоцировали паводки и сход грунта. Число погибших в результате оползня выросло до 95 человек.

Кроме того, сообщалось, что разрушительное наводнение в Непале нанесло ущерб инфраструктуре страны на сумму минимум 1,3 млрд долларов.