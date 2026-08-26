Школьников оставят без телефонов: психолог рассказала, как подготовить детей к запрету гаджетов

Психолог посоветовала родителям поддержать ребенка в период привыкания. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА. Перейти в Фотобанк КП

С 1 сентября школьникам будет нельзя пользоваться телефонами во время уроков, поэтому родителям стоит заранее объяснить детям новые правила. Психолог Софья Сулим рассказала, как помочь ребенку спокойно принять ограничения и не воспринимать их как наказание. Об этом пишет «Абзац».

«Ребенку нужно просто говорить, что есть такие правила. Это такие правила, через которые реализуется все. Может быть, мы с тобой ими недовольны, но в чем-то они помогают. Смотри, они помогают сосредоточиться, учиться, потому что тогда ты будешь спокойнее», – рассказала Сулим.

По словам специалиста, не стоит представлять запрет гаджетов как жесткую меру. Лучше спокойно объяснить школьнику, что ограничения помогут меньше отвлекаться на уроках, сосредоточиться на учебе и меньше уставать.

Психолог также посоветовала родителям поддержать ребенка в период привыкания. Первое время без телефона школьник может испытывать дискомфорт и беспокойство, однако постепенно он привыкнет к новым правилам.

Ранее сайт KP.RU провел опрос и узнал, в каком возрасте россияне покупают детям первые телефоны. 62% участников признались, что приобрели гаджет ребенку перед школой или еще раньше.