В ООН отреагировали на удар ВСУ по автобусу с гражданскими в ЛНР

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В ООН призвали к немедленному прекращению атак на гражданское население в ходе украинского конфликта. Так всемирная организация отреагировала на атаку ВСУ на рейсовый автобус в ЛНР, в результате которой погибли девять человек.
Официальный представитель генсека ООН Стефан Дюжаррик отметил, что в организации осведомлены о трагическом инциденте.
«Атаки в отношении гражданского населения и инфраструктуры представляют собой грубое нарушение международного гуманитарного права, где бы они ни совершались, их необходимо прекратить немедленно», - цитирует Дюжаррика ТАСС.
Он добавил, что генсек ООН Антониу Гутерриш обеспокоен эскалацией конфликта.
Напомним, 9 пассажиров автобуса «Лисичанск-Стаханов» погибли в ЛНР после атаки ВСУ в среду 26 августа.
Глава ЛНР Леонид Пасечник назвал удар по автобусу в ЛНР актом терроризма кровавого режима Киева.
Следственный комитет России возбудил уголовное дело о теракте после атаки Вооружённых сил Украины на рейсовый автобус в Луганской Народной Республике.