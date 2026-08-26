В ООН отреагировали на удар ВСУ по автобусу с гражданскими в ЛНР

В ООН прокомментировали атаку ВСУ на автобус с гражданскими в ЛНР. Фото: REUTERS.

В ООН призвали к немедленному прекращению атак на гражданское население в ходе украинского конфликта. Так всемирная организация отреагировала на атаку ВСУ на рейсовый автобус в ЛНР, в результате которой погибли девять человек.

Официальный представитель генсека ООН Стефан Дюжаррик отметил, что в организации осведомлены о трагическом инциденте.

«Атаки в отношении гражданского населения и инфраструктуры представляют собой грубое нарушение международного гуманитарного права, где бы они ни совершались, их необходимо прекратить немедленно», - цитирует Дюжаррика ТАСС.

Он добавил, что генсек ООН Антониу Гутерриш обеспокоен эскалацией конфликта.

Напомним, 9 пассажиров автобуса «Лисичанск-Стаханов» погибли в ЛНР после атаки ВСУ в среду 26 августа.

Глава ЛНР Леонид Пасечник назвал удар по автобусу в ЛНР актом терроризма кровавого режима Киева.

Следственный комитет России возбудил уголовное дело о теракте после атаки Вооружённых сил Украины на рейсовый автобус в Луганской Народной Республике.