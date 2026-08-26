Директора ансамбля "Берёзка" внесли в базу скандального украинского сайта "Миротворец". На фото: выступление ансамбля "Берёзка". Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН. Перейти в Фотобанк КП

Персональный данные директора государственного академического хореографического ансамбля «Березка» имени Н.С. Надеждиной Татьяны Сельгмяэ появились в базе данных скандального и экстремистского сайта «Миротворец». Информация появилась на сайте в среду, 26 августа, пишет РИА Новости.

Сельгмяэ внесли в базу «Миротворца» с формулировкой, что она якобы покушалась на суверенитет и территориальную целостность Украины, а также якобы нарушала государственную границу этой страны. Поводом для таких выводов стали выступления ансамбля «Берёзка» в Крыму в 2019-2020 годах и в Донецке в 2018 году. Кроме того, на сайте указано, что Татьяна Сельгмяэ поддерживает РФ.

Ансамбль «Березка» - один из символов России. История коллектива началась в 1948-м году. Подробнее читайте здесь на KP.RU.

Накануне российский скрипач Вадим Репин был внесен в базу украинского экстремистского сайта «Миротворец». Создатели сайта обвиняют его в публичной поддержке России.

Почему украинский «Миротворец» сливает данные детей, читайте здесь на KP.RU.