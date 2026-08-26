Россиянам назвали возможный уровень МРОТ в 2027 году: его размер вырастет

Эксперт рассказал, как может вырасти МРОТ в 2027 году. Фото: Ольга ЮШКОВА.

Россиян может ожидать повышение МРОТ до 32,7 тысячи рублей в 2027 году, если текущие темпы его роста сохранятся. Такой прогноз сделал доцент Финансового университета при правительстве РФ Игорь Балынин.

Эксперт напомнил, что в 2025 году МРОТ вырос до 22 440 рублей, увеличение составило 16,62%. В 2026 году этот показатель вырос уже на 20,74% и составил 27 093 рубля.

«Если МРОТ будет увеличен в 2027 году темпами из данного диапазона, то его величина составит 31 596 - 32 712 рублей», - цитирует Балынина ТАСС.

Ранее сообщалось, что рост ВВП во II квартале 2026 года составил +1,3% (по сравнению с этим же периодом 2025 года) после снижения на –0,2% в I квартале. Такие данные содержатся в предварительной оценке Росстата.

Также сообщалось, что в России выросло число семей с автомобилями.

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