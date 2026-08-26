Россияне смогут больше работать сверхурочно с 1 сентября: вот как изменится лимит

Россиянам напомнили об увеличении лимита сверхурочной работы. Фото: Михаил ФРОЛОВ. Перейти в Фотобанк КП

Лимит сверхурочной работы в РФ вырастет вдвое с 1 сентября. Об этом напомнил член комиссии ОП РФ по общественному контролю и работе с обращениями граждан Евгений Машаров.

«С 1 сентября 2026 года продолжительность сверхурочной работы можно будет увеличить со 120 до 240 часов в год, если зафиксировать это в коллективном договоре или отраслевом соглашении», - сказал он РИА Новости.

Некоторые категории работников, в частности, пенсионеры, предпенсионеры и те, кто работает во вредных условиях 1-2 степени, можно будет привлекать к сверхурочным работам только с их письменного согласия. При этом работников с вредными условиями труда 3-4 степени это нововведение и вовсе не коснётся.

Напомним, в ГД приняли новый закон об увеличении лимита сверхурочной работы вдвое в мае 2026 года.

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