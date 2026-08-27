Названы регионы РФ, где пенсионеры получают более 30 тысяч рублей

Названы регионы РФ, где размер пенсии превышает 30 000 рублей. Фото: Ольга ЮШКОВА.

Более чем в 12 регионах РФ средний размер пенсионных выплат составляет более 30 тысяч рублей. Об этом информирует РИА Новости со ссылкой на данные российского Социального фонда.

Так, на Чукотке пенсионеры получают в среднем 42 213 рублей, в Ненецком АО – 38 810 рублей, а в Магаданской области – 37 607 рублей. Также в список вошли Камчатский край, Ханты-Мансийский и Ямало-Ненецкий автономные округа, Мурманская и Сахалинская области, Якутия, Республика Коми, Арханельская область и Карелия.

Ранее сообщалось, что средний размер пенсии неработающих граждан в России в июле 2026 года превысил 25 тысяч рублей. За год показатель вырос примерно на 1,8 тысячи рублей.

Тем временем стало известно, на какую пенсию могут рассчитывать россияне со средней зарплатой и стажем работы. По его расчетам, при заработке от 114 до 120 тысяч рублей и страховом стаже 30 лет размер страховой пенсии составит от 31,2 до 32,3 тысячи рублей в месяц.

Накануне президент Ассоциации финансовой грамотности Вениамин Каганов напомнил, что главной ошибкой при подготовке к выходу на пенсию является откладывание формирования пенсионного капитала.