Сеть столичных АЗС "Трасса" попала под следствие из-за установки высоких цен: ФАС возбудила дело

ФАС выявила признаки монопольно высоких цен на бензин на АЗС сети "Трасса" Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

Столичное Управление Федеральной антимонопольной службы разбирается в деле с инцидентами на АЗС сети "Трасса". Как доказал анализ, на точках установили необоснованно высокие цены на бензин и дизельное топливо. Возбуждено уголовное дело о нарушении антимонопольного законодательства, сказано в материале на сайте ФАС.

Ведомство напоминает, что сеть АЗС "Трасса" принадлежит компании "ЕвроТранс". Она занимает доминирующее положение в восьми городских и трех муниципальных округах Подмосковья.

"На основании выявленных признаков УФАС возбудило дело о нарушении антимонопольного законодательства. В случае установления вины организации грозит штраф", - сообщила ФАС.

У "ЕвроТранс" выявили признаки установления необоснованно высоких цен на дизельное топливо и топливо марок АИ-92, АИ-95. Компанию подвергнут необходимым следственным мероприятиям.

Правительство сообщило, что внутренний рынок РФ уже начали насыщать топливом. Власти разрешили производить и ввозить бензин экологических классов К2, К3 и К4 до 1 июля 2027 года. Зампред правительства РФ Александр Новак подчеркнул, что мера по выпуску бензина более низкого класса - временная. Вице-премьер добавил, что текущие решения направлены на насыщение внутреннего рынка необходимыми объемами топлива и сохранение его устойчивости. Он также уведомил, что информация о классе топлива должна быть указана на информационном табло колонки, в уголке потребителя и кассовом чеке.

На прошлой неделе стоимость бензина чуть снизилась. Подешевение топлива отметили в 25 регионах России. Бензин в Тыве стал дешевле на 3,46%, в Хакасии - более чем на 3%. Цены также снизились в Дагестане, Костромской и Воронежской областях.

Руководство страны в настоящий момент продолжает решать проблемы с топливом. Они периодически еще возникают в некоторых регионах, признал Александр Новак. Он отметил, что Россия уже начала активный импорт топлива. Вице-премьер страны пообещал скорое улучшение ситуации на внутреннем рынке. Он уведомил, что обстановка с бензином вернется к норме после выхода из ремонта ряда НПЗ.