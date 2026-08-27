Россия
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыОткрываем мирЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительКнижная полкаПрогнозы на спортПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииПолитика АО «ИД «Комсомольская правда» в отношении обработки персональных данныхКонкурсыРабота у насГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаТестыНовое на сайте
Еще
Радио
Россия
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыОткрываем мирЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительКнижная полкаПрогнозы на спортПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииПолитика АО «ИД «Комсомольская правда» в отношении обработки персональных данныхКонкурсыРабота у насГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаТестыНовое на сайте
Еще
Радио
Россия
Москва
+11°
Радио
РекламаПодписка
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиОбщество27 августа 2026 1:37

Сеть столичных АЗС "Трасса" попала под следствие из-за установки высоких цен: ФАС возбудила дело

ФАС заявила о признаках монопольно высоких цен на бензин на АЗС сети "Трасса"
Алина КОЧНЕВА
ФАС выявила признаки монопольно высоких цен на бензин на АЗС сети "Трасса"

ФАС выявила признаки монопольно высоких цен на бензин на АЗС сети "Трасса"

Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

Столичное Управление Федеральной антимонопольной службы разбирается в деле с инцидентами на АЗС сети "Трасса". Как доказал анализ, на точках установили необоснованно высокие цены на бензин и дизельное топливо. Возбуждено уголовное дело о нарушении антимонопольного законодательства, сказано в материале на сайте ФАС.

Ведомство напоминает, что сеть АЗС "Трасса" принадлежит компании "ЕвроТранс". Она занимает доминирующее положение в восьми городских и трех муниципальных округах Подмосковья.

"На основании выявленных признаков УФАС возбудило дело о нарушении антимонопольного законодательства. В случае установления вины организации грозит штраф", - сообщила ФАС.

У "ЕвроТранс" выявили признаки установления необоснованно высоких цен на дизельное топливо и топливо марок АИ-92, АИ-95. Компанию подвергнут необходимым следственным мероприятиям.

Правительство сообщило, что внутренний рынок РФ уже начали насыщать топливом. Власти разрешили производить и ввозить бензин экологических классов К2, К3 и К4 до 1 июля 2027 года. Зампред правительства РФ Александр Новак подчеркнул, что мера по выпуску бензина более низкого класса - временная. Вице-премьер добавил, что текущие решения направлены на насыщение внутреннего рынка необходимыми объемами топлива и сохранение его устойчивости. Он также уведомил, что информация о классе топлива должна быть указана на информационном табло колонки, в уголке потребителя и кассовом чеке.

На прошлой неделе стоимость бензина чуть снизилась. Подешевение топлива отметили в 25 регионах России. Бензин в Тыве стал дешевле на 3,46%, в Хакасии - более чем на 3%. Цены также снизились в Дагестане, Костромской и Воронежской областях.

Руководство страны в настоящий момент продолжает решать проблемы с топливом. Они периодически еще возникают в некоторых регионах, признал Александр Новак. Он отметил, что Россия уже начала активный импорт топлива. Вице-премьер страны пообещал скорое улучшение ситуации на внутреннем рынке. Он уведомил, что обстановка с бензином вернется к норме после выхода из ремонта ряда НПЗ.