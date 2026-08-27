В Улан-Уде произошло крупное ДПТ, в котором пострадали девять человек: подробности

Маршрутный автобус и грузовик столкнулись в Улан-Удэ, пострадали девять человек Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

27 августа в Октябрьском районе Улан-Удэ на пересечении улиц Таежная и Лебедева произошло ДТП с участием грузового автомобиля и автобуса, следовавший по маршруту №2. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Бурятии, сообщает ТАСС.

Последствия аварии устраняют 17 человек и пять единиц техники, в том числе пять человек и одна единица техники от регионального управления МЧС. Производится деблокирование водителя автобуса, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Бурятии.

В настоящее время экстренные службы пытаются деблокировать водителя автобуса из кабины. По предварительным данным, при столкновении грузовика и автобуса пострадали девять человек.

Накануне в результате ДТП на дороге «Язель - Позялэм - Кожмудор - Тыдор» в Коми погибла 14-летняя девочка. По предварительным данным, около 14:15 на 19-м километре дороги столкнулись ВАЗ и «Газель». Пассажиркой легкового автомобиля была девочка 2012 года рождения. От полученных травм ребенок скончался на месте происшествия до приезда бригады скорой помощи.

Кроме того, ночью 26 августа на улице Советской в поселке Чара Забайкалья водитель «Рено Каптюр» не справился с управлением. Легковушка на скорости влетела в металлическое ограждение и, пробив его, ушла под воду - прямо в реку Чара. В салоне было пять человек, всем от 16 до 18 лет.

Троим парням чудом удалось спастись - они смогли выбраться сами. От госпитализации отказались, серьезных травм у них нет, сейчас восстанавливаются дома. А вот две девушки оказались в ледяной воде. Одну из них нашли погибшей. Ее тело обнаружили в машине, когда искореженный автомобиль утром вытащили из реки. Вторую девушку ищут до сих пор.

25 августа в центре Москвы произошло ДТП с автомобилем «Аурус». Отмечается, что в нем на момент инцидента находился депутат ГД, лидер партии ЛДПР Леонид Слуцкий.

Ранее KP.RU рассказал об еще одной аварии в Москве за 25 августа. Правда, то ДТП было смертельным. Отмечается, что столкнулись две легковушки. В результате аварии скончались два человека. Подробности инцидента не сообщаются, также неизвестно, кто стал виновником дорожно-транспортного происшествия.