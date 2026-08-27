Экс-дипломат Джатрас: ситуация на поле боя для Украины ухудшается Фото: Александр КОЦ. Перейти в Фотобанк КП

Несмотря на то, что Украина пытается вести виртуальную войну, реальная ситуация на поле боя для нее ухудшается. Об этом в эфире YouTube-канала заявил американский дипломат в отставке Джим Джатрас.

Уже давно появились проблемы у киевского режима и в тылу.

«Мы видим, что русские постепенно усиливают давление на Украину. Они заблокировали порт Одессы и другие черноморские порты, наносят удары по все большему числу объектов инфраструктуры. <…> Я думаю что ситуация движется к какому-то разрешению этого конфликта», — заключил бывший дипломат.

Ранее сообщалось, что украинская логистика серьезно пострадала в последние месяцы. В текущий момент до 70 судов застряли у Сулинского канала Дуная в ожидании погрузки зерна в украинских портах.

При этом замглавы МИД РФ Михаил Галузин заявил, что диверсионно-террористическая тактика Киева, применяемая против гражданского населения, ухудшает его переговорные позиции. По его словам, отдельные предложения, которые Россия была согласна юридически и практически прорабатывать всерьез, потеряли актуальность.