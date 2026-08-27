Россия
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыОткрываем мирЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительКнижная полкаПрогнозы на спортПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииПолитика АО «ИД «Комсомольская правда» в отношении обработки персональных данныхКонкурсыРабота у насГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаТестыНовое на сайте
Еще
Радио
Россия
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыОткрываем мирЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительКнижная полкаПрогнозы на спортПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииПолитика АО «ИД «Комсомольская правда» в отношении обработки персональных данныхКонкурсыРабота у насГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаТестыНовое на сайте
Еще
Радио
Россия
Москва
+11°
Радио
РекламаПодписка
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиПолитика27 августа 2026 0:58

В МИД РФ объяснили, почему переговорные позиции Киева ухудшились

Галузин: террор Киева против гражданских ухудшил его переговорные позиции
Мария ПАВЛОВА
В МИД РФ объяснили, как Киев ухудшает свою переговорную позицию.

В МИД РФ объяснили, как Киев ухудшает свою переговорную позицию.

Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ. Перейти в Фотобанк КП

Диверсионно-террористическая тактика Киева, применяемая против гражданского населения, ухудшает его переговорные позиции. На это указал замглавы МИД РФ Михаил Галузин.

«Отдельные предложения, которые Россия была согласна юридически и практически прорабатывать всерьез, потеряли актуальность», - сказал Галузин РИА Новости.

Эти предложения больше не подлежат обсуждению, уточнил заместитель министра.

Напомним, 9 пассажиров автобуса «Лисичанск-Стаханов» погибли в ЛНР после атаки ВСУ в среду 26 августа.

Глава ЛНР Леонид Пасечник назвал удар по автобусу в ЛНР актом терроризма кровавого режима Киева.

Следственный комитет России возбудил уголовное дело о теракте после атаки Вооружённых сил Украины на рейсовый автобус в Луганской Народной Республике.

Также сообщалось, что 17-летняя девушка ранена в Белгородской области при атаке БПЛА, также пострадал мужчина.