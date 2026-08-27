В МИД РФ объяснили, почему переговорные позиции Киева ухудшились

Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ. Перейти в Фотобанк КП
Диверсионно-террористическая тактика Киева, применяемая против гражданского населения, ухудшает его переговорные позиции. На это указал замглавы МИД РФ Михаил Галузин.
«Отдельные предложения, которые Россия была согласна юридически и практически прорабатывать всерьез, потеряли актуальность», - сказал Галузин РИА Новости.
Эти предложения больше не подлежат обсуждению, уточнил заместитель министра.
Напомним, 9 пассажиров автобуса «Лисичанск-Стаханов» погибли в ЛНР после атаки ВСУ в среду 26 августа.
Глава ЛНР Леонид Пасечник назвал удар по автобусу в ЛНР актом терроризма кровавого режима Киева.
Следственный комитет России возбудил уголовное дело о теракте после атаки Вооружённых сил Украины на рейсовый автобус в Луганской Народной Республике.
Также сообщалось, что 17-летняя девушка ранена в Белгородской области при атаке БПЛА, также пострадал мужчина.