Переводчик русской литературы заявил, что идеология Запада сродни инквизиции

Переводчик русской литературы сравнил идеологию Запада с инквизицией. Фото: REUTERS.

Современная идеология Запада по ряду параметров схожа с инквизицией. Такое мнение высказал лауреат российской премии «Читай Россию» и государственной премии Австрии в области художественного перевода Александр Ницберг.

«Когда начинаешь общаться с людьми, словно с первых же секунд необходимо обозначить свою "правильную" позицию, иначе с тобой просто не будут иметь дела. Это напоминает мне инквизицию: можно обсуждать что угодно, спорить на любые темы, но сначала ты обязан подтвердить верность определенным догматам», - цитирует Ницберга РИА Новости.

Ницберг перечислил несколько тем, по отношению к которым практикуется подобный подход. Он назвал миграцию, изменение климата, вакцинацию, вопросов пола и воспитания детей. Также Ницберг отметил, что сейчас на Западе важно «быть против Путина». При этом человек, высказывающий противоположное или нейтральное мнение, рискует оказаться исключённым из профессионального и общественного пространства.

Ранее зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев указал на то, что западные элиты сохраняют идеи расового и национального превосходства.

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