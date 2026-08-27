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НовостиПолитика27 августа 2026 7:14

Песков: РФ не нуждается в военной эскалации поскольку и так продвигается вперед

В Кремле высказались об эскалации на Украине
Анастасия СУТОРМИНА
Песков: РФ не нуждается в военной эскалации поскольку и так продвигается вперед

Песков: РФ не нуждается в военной эскалации поскольку и так продвигается вперед

Фото: Иван МАКЕЕВ. Перейти в Фотобанк КП

Российская Федерация не нуждается в какой-либо «военной эскалации» на Украине, поскольку и так продвигается вперед. Об этом заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.

Также пресс-секретарь российского президента пообещал жесткий ответ на удары по экономической инфраструктуре РФ.

Ранее в Соединенных Штатах Америки отметили, что несмотря на то, что Украина пытается вести виртуальную войну, реальная ситуация на поле боя для нее ухудшается. Уже давно появились проблемы у киевского режима и в тылу.

При этом американский политолог Джон Миршаймер обратил внимание на то, что недавние действия западных стран и украинского руководства только подталкивают Россию к усилению своих требований на возможных переговорах.