Песков: РФ не нуждается в военной эскалации поскольку и так продвигается вперед Фото: Иван МАКЕЕВ. Перейти в Фотобанк КП

Российская Федерация не нуждается в какой-либо «военной эскалации» на Украине, поскольку и так продвигается вперед. Об этом заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.

Также пресс-секретарь российского президента пообещал жесткий ответ на удары по экономической инфраструктуре РФ.

Ранее в Соединенных Штатах Америки отметили, что несмотря на то, что Украина пытается вести виртуальную войну, реальная ситуация на поле боя для нее ухудшается. Уже давно появились проблемы у киевского режима и в тылу.

При этом американский политолог Джон Миршаймер обратил внимание на то, что недавние действия западных стран и украинского руководства только подталкивают Россию к усилению своих требований на возможных переговорах.