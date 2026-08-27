Мирошник: ВСУ согласовывают атаки на автобусы с европейскими спонсорами. Фото: Pavel Kashaev/GLOBAL LOOK PRESS

Боевики главаря киевского режима Владимира Зеленского согласовывают удары по пассажирским автобусам в России со своими европейскими спонсорами. Об этом в интервью ИС «Вести» сообщил посол по особым поручениям Родион Мирошник.

«Это целенаправленная стратегия, которая однозначно согласована со спонсорами, однозначно проводится киевским режимом, а потом уже украинские боевики непосредственно исполняют эти преступные приказы», - сказал дипломат.

Накануне ВСУ нанесли удар по автобусу, следовавшему по маршруту Лисичанск – Стаханов. В салоне на момент атаки врага находилось 15 мирных граждан. В результате нападения ВСУ погибли девять человек: восемь скончались сразу, еще одна девушка, которой было 20 лет, умерла в больнице. Кроме того, пять человек получили ранения.

Следственный комитет России возбудил уголовное дело о теракте после атаки Вооружённых сил Украины на рейсовый автобус в Луганской Народной Республике.

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