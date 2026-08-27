Захарова: Лондону и Парижу не снять с себя ответственность за удары вглубь РФ. Фото: МИД РФ

Британия и Франция прямо ответственны за участие в терактах, которые осуществляет Киев на территории России. Об этом на брифинге заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

Как отметила дипломат, своими решениями о передаче «сборочных функций» Киеву Лондон и Париж судорожно пытаются снять с себя ответственность за удары вглубь территории России.

«Не выйдет. Вы в Париже, Лондоне, Берлине и других столицах несете прямую ответственность за участие в терактах», - подчеркнула Мария Захарова.

Накануне девять человек погибли в результате атаки Вооруженных сил Украины на рейсовый автобус «Лисичанск - Стаханов». Глава ЛНР Леонид Пасечник назвал произошедшее очередным актом терроризма киевского режима, за который виновные понесут заслуженное наказание.

Следственный комитет России возбудил уголовное дело о теракте после атаки Вооружённых сил Украины на рейсовый автобус в Луганской Народной Республике.

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