Экономист Аузан предложил разрешить россиянам самим распределять часть налогов

Аузан предложил разрешить россиянам самим распределять часть налогов, фото: Александр Щербак/ТАСС

Доктор экономических наук, профессор, декан экономического факультета Московского государственного университета имени Ломоносова и завкафедрой прикладной институциональной экономики МГУ Александр Аузан заявил в эфире радио "Комсомольская правда", что россияне должны "голосовать через налоги". Его слова приводит kp.ru. По мнению экономиста, налог должен быть выше, но часть от него граждане должны сами выбирать, куда направить.

"Что мы предлагали, когда уже делали стратегию развития на 2018 и 2025 годы? Мы предлагали поднять с 13% до 15% налоги для всех, за исключением самых-самых бедных. Но при этом позволить 2% направлять по своему усмотрению. Так называемый селективный налог. Голосовать этими налоговыми рублями", - заявил Аузан.

Учёный отметил, что подобный успешный опыт уже применяется в Исландии, где часть налога можно передать церкви или университетам. Или в Германии, где граждане платят церковный налог. Ещё есть пример Венгрии, где граждане могут передавать часть своих налогов некоммерческим организациям по выбору.

Ранее KP.RU сообщил, что с 1 сентября вступают в силу поправки в Налоговый кодекс РФ, позволяющие получить налоговый вычет по взносам на долгосрочное добровольное страхование жизни. Льгота распространяется на договоры с 1 января 2025 года. Вычет включён в статью 219.2 НК РФ, вместе с вычетами на долгосрочные сбережения, и ограничен годовым лимитом в 400 тыс. рублей.