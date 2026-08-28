Экономист Аузан: Идея супердержавы оказалась для россиян важнее роста зарплат

Аузан: Идея супердержавы оказалась для россиян важнее роста зарплат, фото: Таисия Субботина

Доктор экономических наук Александр Аузан заявил в эфире радио "Комсомольская правда" для сайта KP.RU, что современная Россия живёт в парадигме "сверхдержавы". По его мнению, переход на эту модель произошёл после 2011 года, когда граждане согласились обменять рост экономического благосостояния на нематериальные ценности, вроде величия своей страны.

"<...> с 2011-го что-то изменилось. Мы помним три года, когда благосостояние продолжало расти, а поддержка власти падала и падала. <...> И с 2014 года власть предложила новый вариант общественного договора. Вы хотите нематериальных ценностей? Супердержава устраивает? И значительная часть населения сказала: Да! И мы получили прямо противоположную динамику. Реальные доходы населения были стабильны или снижались в течение ряда лет, а поддержка власти росла. Потому что предметом негласного соглашения являлось уже не потребительское благосостояние, а геополитический статус", - считает Аузан.

По мнению экономиста, Россия и сейчас живёт в этой фазе, однако в будущем вполне возможны изменения, которые вновь изменят общественный договор с властью. Что же до предыдущего договора - по словам учёного, до 2011 года в России наблюдался значительный рост благосостояния, потому что после 90-х власть получила возможность заниматься политикой на своё усмотрение, не спрашивая у народа. А люди, взамен, получили возможность строить дома, покупать дорогие автомобили, учить детей за деньги и вести праздную жизнь.

Ранее KP.RU сообщил, что президент России Владимир Путин назвал главными ценностями страны сплочённость и патриотизм.