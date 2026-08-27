Захарова: Зеленский ведет себя безрассудно и провоцирует ядерную катастрофу в ЕС Фото: REUTERS.

Глава киевского режима Владимир Зеленский своими действиями провоцирует ядерную катастрофу на Запорожской АЭС и ставит под угрозу безопасность всей Европы. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, комментируя очередные удары ВСУ по станции.

Дипломат указала, что Киев возобновил атаки на объекты ЗАЭС, имеющие ключевое значение для обеспечения ядерной и радиационной безопасности. Одной из целей 26 августа стала площадка сухого хранилища отработавшего ядерного топлива.

По словам Захаровой, повреждение такого объекта способно привести к серьезной радиационной аварии с последствиями далеко за пределами региона.

«Зеленский и его клика позволяют себе все более безрассудные выходки, демонстрируя всему миру готовность идти на подрыв ядерной безопасности крупнейшей АЭС в Европе и провоцирование ядерной катастрофы», — заявила представитель МИД РФ.

Захарова также связала продолжение атак с поддержкой Киева со стороны западных стран. По ее мнению, она создает у украинских властей ощущение безнаказанности и подталкивает их к новым опасным действиям.

Россия в связи с происходящим вновь обратилась к Международному агентству по атомной энергии. Москва призвала руководство МАГАТЭ оценить серьезность ситуации и принять меры воздействия на Киев.

Ранее Захарова заявила, что атаки на Энергодар являются сознательным ядерным шантажом и создают угрозу безопасности Европы и всего мира. По ее данным, с апреля в результате ударов по городу погибли девять человек. Российская сторона неоднократно призывала международные организации дать оценку подобным действиям.

Кроме того, 26 августа украинский беспилотник атаковал площадку сухого хранилища отработавшего ядерного топлива ЗАЭС. Значительных разрушений на объекте зафиксировано не было. За день до этого при ударе дрона в районе гидротехнических сооружений станции пострадали двое сотрудников.