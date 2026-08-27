Дональд Трамп допустил переименование Атлантического или Тихого океана Фото: REUTERS.

Президент США Дональд Трамп заявил о возможном переименовании Атлантического или Тихого океана. Об этом он сказал, отвечая на вопросы журналистов в Белом доме.

«Если задуматься, у нас есть Американский залив и есть озеро Америка. Теперь нам нужен океан. Так что, возможно, нам придется изменить название Атлантического и/или Тихого океана», - сказал Трамп.

Ранее стало известно, что американский лидер подписал указ о переименовании озера Онтарио в озеро Америка. Решение вступает в силу немедленно для федеральных органов Соединенных Штатов.

Некоторое время назад президент США показал, как собственноручно зачеркнул прежнее название озера на карте и написал Lake America. Тогда он говорил, что США всерьез рассматривают переименование на фоне обострения торгового конфликта с Канадой.