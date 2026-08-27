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НовостиПолитика27 августа 2026 22:34

В МИД РФ назвали количество жертв от ударов ВСУ по автобусам

Мирошник: с начала года погибли 43 человека в результате ударов ВСУ по автобусам
Анна ПЕТРОВА
Мирошник: с начала года погибли 43 человека в результате ударов ВСУ по автобусам. Фото: Maksim Konstantinov/Global Look Press

Мирошник: с начала года погибли 43 человека в результате ударов ВСУ по автобусам. Фото: Maksim Konstantinov/Global Look Press

С начала 2026 года в результате ударов ВСУ по пассажирским автобусам погибли 43 гражданина России, включая троих детей. Более 300 человек, среди которых 17 несовершеннолетних, получили ранения. Всего, как сообщил посол по особым поручениям МИД РФ Родион Мирошник, обстрелам подверглись почти 170 автобусов.

Посол подчеркнул, что представленные данные отражают лишь «минимальные» цифры, поскольку являются результатом мониторинга МИД России.

«Потому что это те данные, которые прошли через федеральные и прочие органы власти, которые мы смогли верифицировать. Но есть еще целый ряд кейсов, которые требуют дополнительного сбора данных», — пояснил Мирошник в беседе с ТАСС.

Ранее посол сообщил, что количество пострадавших мирных граждан от вражеских атак выросло до 34,8 тыс.

В МИД также раскрыли, что украинские боевики согласовывают удары по пассажирским автобусам в РФ со своими европейскими спонсорами.