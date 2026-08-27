Трамп заявил, что у него не вызывают беспокойства заявления о якобы возможном конфликте РФ и НАТО. Фото: REUTERS.

Заявления о возможном прямом конфликте России и НАТО не вызывают обеспокоенности у президента США Дональда Трампа. Об этом американский лидер заявил в интервью порталу Axios.

«Меня это абсолютно не беспокоит. Никаких проблем нет», — сказал американский лидер, отвечая на соответствующий вопрос.

Накануне пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков заявил, что публикации СМИ о якобы «агрессии России» в отношении стран НАТО не имеют ничего общего с реальностью.

Ранее немецкий политолог Масала высказал предположение, что конфликт между РФ и НАТО может начаться раньше 2029 года.

Профессор Дизен из Норвегии считает, что НАТО провоцирует Россию нанести ответный удар.

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