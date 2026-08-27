В России за год увеличился размер средней пенсии работающих граждан

Соцфонд: средняя пенсия работающих россиян выросла на 2,6 тысячи рублей за год Фото: Мария ЛЕНЦ. Перейти в Фотобанк КП

Среднегодовой размер страховой пенсии у трудоустроенных пенсионеров вырос почти на 2,6 тыс. руб. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на данные Соцфонда.

По уточнениям, за последний год средняя пенсия работающих россиян увеличилась на 2 635 рублей. В июле 2026 года она составила 23 750 рублей против 21 115 рублей годом ранее.

По данным за июль 2026-го, средний размер пенсионного обеспечения среди всех российских пенсионеров, включая занятых и незанятых, достиг 25 401 рубля.

Кроме этого, более чем в 12 российских регионах средний размер пенсионных выплат составляет более 30 тыс. рублей. Речь идет о Ненецком, Ханты-Мансийском и Ямало-Ненецком АО, Камчатском крае, Мурманской, Сахалинской, Архангельской, Магаданской областях, Якутии, Карелии и Республике Коми.

Напомним, что с 1 октября военным и бывшим сотрудникам силовых ведомств проиндексируют пенсионные выплаты.