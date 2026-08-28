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НовостиПолитика28 августа 2026 0:29

Киев умышленно бьет по пассажирским автобусам: в МИД РФ раскрыли детали атак

Мирошник: Киев настраивает ИИ в БПЛА на атаки по пассажирским автобусам
Анна ПЕТРОВА
Мирошник: Киев настраивает ИИ в БПЛА на атаки по пассажирским автобусам. Фото: Максим Григорьев/ТАСС

Мирошник: Киев настраивает ИИ в БПЛА на атаки по пассажирским автобусам. Фото: Максим Григорьев/ТАСС

ВСУ программируют искусственный интеллект (ИИ) в своих беспилотниках для нанесения ударов по пассажирским автобусам в российских регионах. Об этом заявил посол по особым поручениям МИД России Родион Мирошник.

«Дроны, которые используются украинской стороной в большинстве для атак, где есть ИИ. Отмечается, что они явно настроены на то, чтобы атаковать и автобусы в том числе. Поэтому такое огромное количество пострадавших и ударов по этим объектам», — сказал Мирошник для ТАСС.

Как уже сообщал посол, с января 2026 года украинские военные нанесли удары по примерно 170 пассажирским автобусам в российских регионах. Жертвами стали 43 человека, среди которых трое детей, а 329 человек, включая 17 детей, были ранены.

Кроме этого, накануне ВСУ нанесли удар по предприятию в поселке Прохоровка Белгородской области. Тогда пострадали двое мужчин. Помимо этого, украинский дрон атаковал грузовик в Погореловке, ранив еще одного местного жителя.