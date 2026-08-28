CENTCOM заявило о полном разминировании Ормузского пролива Фото: REUTERS.

Командующий CENTCOM адмирал Брэдли Купер заявил об успешном разминировании Ормузского пролива силами США.

«Мы успешно обезвредили морские мины, которые были заложены КСИР несколько месяцев назад на международных торговых маршрутах в заливе», — говорится в видеосообщении в соцсети Х.

Президент США Дональд Трамп ранее заявил, что военные США не позволят устанавливать мины в Ормузском проливе. Он также предупредил, что Ирану передано уведомление: любые суда или катера, которые попытаются заложить новые мины, будут немедленно и систематически уничтожаться.

По данным иранского МИД, Иран и Оман достигли соглашения о создании временного морского маршрута в Ормузском проливе, управление которым они будут осуществлять совместно. Так, страны договорились совместно разминировать временный коридор.