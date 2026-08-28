Россия
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыОткрываем мирЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительКнижная полкаПрогнозы на спортПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииПолитика АО «ИД «Комсомольская правда» в отношении обработки персональных данныхКонкурсыРабота у насГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаТестыНовое на сайте
Еще
Радио
Россия
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыОткрываем мирЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительКнижная полкаПрогнозы на спортПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииПолитика АО «ИД «Комсомольская правда» в отношении обработки персональных данныхКонкурсыРабота у насГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаТестыНовое на сайте
Еще
Радио
Россия
Москва
+12°
Радио
РекламаПодписка
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиОбщество28 августа 2026 1:57

Отключим газ: мошенники запугивают россиян почти как в «Бриллиантовой руке»

Мошенники запугивают россиян отключением газа и навязывают ремонт втридорога
Мария ПАВЛОВА
Аферисты угрожают россиянам отключением газа.

Аферисты угрожают россиянам отключением газа.

Фото: Олег ЗОЛОТО. Перейти в Фотобанк КП

Злоумышленники запугивают россиян отключением газа и навязывают дорогостоящий ремонт газового оборудования.

«Запугивая отключением газа прямо к 1 сентября, злоумышленники навязывают замену клапанов, счетчиков или дымоходов по ценам, завышенным в 5–10 раз, либо берут предоплату за "срочный ремонт" и исчезают», - цитирует РИА Новости сообщение пресс-службы платформы «Мошеловка» Народного фронта.

Чтобы обезопасить себя от мошенников, эксперты порекомендовали следить за графиком плановых проверок газового оборудования, требовать у «проверяющих» служебное удостоверение и не оплачивать приборы или услуги переводами на карту физического лица.

Ранее россиянам раскрыли смысл мошеннических смс о якобы подозрительном человеке у двери.

Также мошенники всё чаще пытаются войти в доверие к россиянам, используя личные факты из жизни жертвы или рассказы о мнимых общих друзьях.

Также мошенники придумали новую схему обмана, имитируя взлом «Госуслуг».