Погиб Боб Брэмли, самый юный кругосветный путешественник

В Австралии погиб пилот, в 16 лет установивший мировой рекорд. Фото: Иван ВИСЛОВ. Перейти в Фотобанк КП

В Австралии погиб 23-летний пилот Боб Брэмли, ранее ставший самым молодым человеком в истории, в одиночку облетевшим Австралию. Когда Брэмли установил свой рекорд, преодолев расстояние в 15 тыс. км., ему было 16 лет.

О смерти пилота информирует издание Pulse Tasmania. Сообщается, что он погиб в авиакатастрофе на севере страны.

«23-летний Роберт «Боб» Брэмли <...> был единственным пассажиром самолета Air Frontier, который 25 августа потерпел крушение в заливе Карпентария», — сказано в публикации.

Через два дня после того, как самолёт Брэмли упал, полиция сообщила, что шансов найти его живым нет.

Ранее сообщалось, что учебный самолет потерпел крушение в Индии, погибли пилот и курсант. Самолет упал недалеко от плотины реки Ганг.

Также сообщалось, что в результате крушения легкомоторного самолета у побережья Аляски погибли четыре человека. Это вторая за несколько дней авиакатастрофа на Аляске.

Кроме того, венгерские военные потеряли боевой самолет. Истребитель JAS 39 Gripen потерпел крушение неподалеку от города Сольнок, который находится примерно в ста километрах от Будапешта.