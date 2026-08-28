В Ростовской области отбили массированную атаку дронов ВСУ

Слюсарь: в Ростовской области уничтожено более 70 дронов ВСУ ночью 28 августа Фото: REUTERS.

Силы ПВО ночью 28 августа отбили массированную атаку дронов ВСУ на семь районов Ростовской области. Российские военные уничтожили более 70 беспилотников противника. Об этом в Telegram-канале сообщил глава региона Юрий Слюсарь.

Отмечается, что противки пытался атаковать объекты в Чертковском, Шолоховском, Миллеровском, Каменском, Азовском, Верхнедонском, Кашарском районах.

Слюсарь подчеркнул, несмотря на незначительные пожары после падения обломков беспилотников противника, пострадавших нет.

В ночь на 28 августа дроны ВСУ атаковали пятиэтажку в Севастополе. В результате пострадала женщина, жильцов эвакуируют. Ударной волной также выбило окна в квартирах всех подъездов.

В Минобороны ранее рассказали, что российские силы противовоздушной обороны уничтожили за ночь 26 августа 426 дронов ВСУ над регионами страны.