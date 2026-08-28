Показала, что младенец на руках и дрон ВСУ атаковал: женщина чудом спаслась при эвакуации из Константиновки

Дрон ВСУ намеренно атаковал женщину с младенцем при эвакуации из Константиновки Фото: REUTERS.

Дрон ВСУ едва не убил женщину Евгению Кириченко с младенцем на руках при эвакуации из Константиновки в ДНР. Семье удалось выжить чудом. Об этом она рассказала в беседе с РИА Новости.

Уходить из родного города пришлось из-за отсутствия воды, газа и электричества. Покидали населенный пункт всей семьей - она сама, муж и маленькая дочка. Малышку родители несли на руках по очереди. Увидев украинский дрон, семья показала, что у них ребенок. Но несмотря на это БПЛА противника атаковал людей.

«Мы выходили, там были с двух сторон деревья. Нам повезло, что мы как раз заскочили под дерево, и дрон разорвался прямо рядом с нами, осколки посыпались. Слава богу, просто не зацепило», - рассказала собеседница.

Потом выходить к российским позициям семье помогали российские дроноводы, показывая им дорогу.

В ночь на 28 августа дроны ВСУ атаковали пятиэтажку в Севастополе. В результате пострадала женщина, жильцов эвакуируют. Ударной волной также выбило окна в квартирах всех подъездов.

Посол по особым поручениям МИД России Родион Мирошник заявил, что ВСУ программируют искусственный интеллект (ИИ) в своих беспилотниках для нанесения ударов по пассажирским автобусам в российских регионах.