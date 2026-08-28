Собянин: два дрона ВСУ уничтожено на подлете к Москве ночью 28 августа Фото: Григорий КУБАТЬЯН. Перейти в Фотобанк КП

Российские силы противовоздушной обороны уничтожили два украинских беспилотника на подлете к Москве ночью 28 августа. Об этом в своем канале на платформе Max сообщил мэр столицы Сергей Собянин.

«Два БПЛА, летевших на Москву, уничтожены системой ПВО Минобороны», — написал он.

Как отметил градоначальник, в настоящее время на месте падения обломков вражеских беспилотников работают оперативные службы.

Ранее Юрий Слюсарь сообщил, что силы ПВО ночью 28 августа отбили массированную атаку дронов ВСУ на семь районов Ростовской области. Российские военные уничтожили более 70 беспилотников противника.

Кроме того, в ночь на 28 августа дроны ВСУ атаковали пятиэтажку в Севастополе. В результате пострадала женщина, жильцов эвакуируют. Ударной волной также выбило окна в квартирах всех подъездов.