«Закончил еще одну войну!»: в России высмеяли слова Трампа о возможном конфликте РФ и НАТО

Военкор Коц высмеял Трампа за слова о возможности конфликта РФ и НАТО Фото: REUTERS.

Военный корреспондент «Комсомольской правды» Александр Коц высмеял слова президента США Дональда Трампа о возможности конфликта России и Североатлантического альянса, заявившего, что Москва не планирует атаковать блок. Об этом Александр Коц написал в своем канале на платформе Max.

Журналист в шутку приписал к очередным достижениям главы Белого дома отсутствие планов у Москвы начинать конфликт с военным блоком.

«Трамп закончил еще одну войну! (...) Очередная победа американской челночной дипломатии!» — написал Коц.

Ранее сообщалось, что заявления о возможном прямом конфликте России и НАТО не вызывают обеспокоенности у президента США Дональда Трампа. Глава Белого дома выразил уверенность, что Россия не намерена нападать на территорию стран НАТО.