Песков: встречи Путина с Трампом пока в планах нет Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН. Перейти в Фотобанк КП

Пресс-секретарь президента Российской Федерации Дмитрий Песков заявил, что встречи Владимира Путина с президентом Соединённых Штатов Америки Дональдом Трампом в настоящее время в планах нет.

«Нет, пока нет в планах», — сказал представитель Кремля журналистам, отвечая на вопрос, планирует ли Владимир Путин поговорить с Дональдом Трампом после визита в Москву главы ЦРУ Джона Рэтклиффа.

Директор Службы внешней разведки РФ Сергей Нарышкин сообщил, что переговоры с главой ЦРУ касались сугубо профессиональных аспектов работы спецслужб. По его словам, такие контакты проводятся практически еженедельно с коллегами с разных континентов.

Ранее KP.RU писал, что пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков объяснил слова Дональда Трампа о «хорошем разговоре» с Владимиром Путиным. В Кремле уточнили, что новых переговоров на высшем уровне не было, речь шла о прежних контактах.