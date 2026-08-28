Российскому военному пересадили кость из ноги в руку: уникальная операция спасла мужчине конечность

В Рязани провели уникальную операцию по пересадке кости из ноги в руку. Фото: Pogiba Alexandra/GLOBAL LOOK PRESS

Врачи военного госпиталя Московского военного округа успешно провели уникальную операцию по пересадке кости из ноги в руку. Это спасло конечность тяжелораненому военнослужащему. Высокотехнологичная операция прошла в рязанском филиале госпиталя МВО.

Хирурги пересадили костный фрагмент из малоберцовой кости ноги в лучевую кость руки, используя передовую методику. От бригады специалистов потребовались высокая точность и слаженность в работе.

Хирурги не только перенесли костный фрагмент, но и надёжно зафиксировали его, а также восстановили кровоснабжения. Теперь у пациента, военнослужащего, получившего тяжёлую травму верхней конечности, сохранится функциональность руки, также это поможет пройти ему полноценный курс реабилитации.

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