«Традиционная страшилка»: Песков иронично отреагировал на публикации западных СМИ о России

Песков назвал традиционной страшилкой сообщения об эскалации на Украине Фото: Иван МАКЕЕВ. Перейти в Фотобанк КП

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал публикации западных СМИ о якобы готовящейся эскалации РФ на Украине «традиционной страшилкой». Так он ответил журналистам на вопрос о сообщениях, появившихся в ряде зарубежных изданий.

«Что касается эскалации, это традиционная страшилка, которая сейчас много публикуется в западных СМИ», — сказал Песков. Он также отметил, что Россия продолжает специальную военную операцию, динамика на фронте очевидна, равно как и её последствия для киевского режима.

Ранее Дмитрий Песков уже заявлял, что Россия не нуждается в какой-либо «военной эскалации» на Украине, поскольку и так продвигается вперед. Также пресс-секретарь пообещал жесткий ответ на удары по экономической инфраструктуре РФ. В США также отметили, что реальная ситуация на поле боя для Украины ухудшается.