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НовостиПолитика28 августа 2026 10:30

«Традиционная страшилка»: Песков иронично отреагировал на публикации западных СМИ о России

Песков назвал традиционной страшилкой сообщения об эскалации на Украине
Анна АДАМАЙТЕС
Песков назвал традиционной страшилкой сообщения об эскалации на Украине

Песков назвал традиционной страшилкой сообщения об эскалации на Украине

Фото: Иван МАКЕЕВ. Перейти в Фотобанк КП

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал публикации западных СМИ о якобы готовящейся эскалации РФ на Украине «традиционной страшилкой». Так он ответил журналистам на вопрос о сообщениях, появившихся в ряде зарубежных изданий.

«Что касается эскалации, это традиционная страшилка, которая сейчас много публикуется в западных СМИ», — сказал Песков. Он также отметил, что Россия продолжает специальную военную операцию, динамика на фронте очевидна, равно как и её последствия для киевского режима.

Ранее Дмитрий Песков уже заявлял, что Россия не нуждается в какой-либо «военной эскалации» на Украине, поскольку и так продвигается вперед. Также пресс-секретарь пообещал жесткий ответ на удары по экономической инфраструктуре РФ. В США также отметили, что реальная ситуация на поле боя для Украины ухудшается.