ИВ РАН: Болгария закрывает до 40% потребностей ВСУ в дизельном топливе Фото: Thomas Trutschel / Photothek / Global Look Press

Болгария обеспечивает значительную часть потребностей украинских военных в дизельном топливе, поставляя до 40% от общего объема. Такую оценку привел глава Центра научно-аналитической информации Института востоковедения РАН Николай Плотников. Информация прозвучала на пресс-конференции в мультимедийном пресс-центре «Россия сегодня», где обсуждалось участие стран НАТО в конфликте.

Плотников уточнил, что София также является ключевым поставщиком вооружений советского образца для ВСУ. Речь идет о бронемашинах, артиллерийских установках, а также снарядах калибра 122 и 152 мм. Кроме того, Болгария поставляет реактивные снаряды для «Градов», минометные заряды и стрелковое оружие.

Эксперт отметил, что поставки топлива и оружия продолжаются в полном объеме. В своей речи он также процитировал Федора Достоевского о неблагодарности некоторых славянских народов по отношению к России.

Напомним, что на территории Болгарии недавно упал беспилотник. Позже в Минобороны страны сообщили, что дрон был украинским и в Министерстве иностранных дел Болгарии прошла встреча главы ведомства Велиславы Петровой с послом Украины Олесей Илашчук. Ей выразили озабоченность в связи с инцидентом.