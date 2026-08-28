Атака ВСУ на Ярославскую область: осколки дрона упали на автобус, предприятия и магазины Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

ПВО в Ярославской области отразила налет вражеских беспилотников. Силы противовоздушной обороны уничтожили 67 беспилотников, которые летели на регион. При падении обломков пострадали 27 человек, один погиб. Об этом сообщил губернатор Ярославской области Михаил Евраев.

«Выражаю соболезнования родным погибшего. Вся необходимая поддержка и помощь им будет оказана», — резюмировал чиновник в своем аккаунте соцсети «Макс».

Губернатор указал, что осколки вражеских дронов упали на автобус, пострадали 10 пассажиров. Также ранены люди в жилом секторе, на промпредприятиях и в магазинах. Пострадавшим оказывают медицинскую помощь. Семье погибшего обещают поддержку. Экстренные службы ликвидируют возгорания. Угроза миновала, но в регионе сохраняется режим беспилотной опасности.

Напомним, в ночь на 28 августа киевский режим совершил атаку дронами на Севастополь. Удар пришелся по пятиэтажке. Отмечается, что есть несколько пострадавших. В 4:13 в Севастополе объявили воздушную тревогу. Военные, ПВО и мобильные группы отразили атаку БПЛА.

Осколки БПЛА повредили пятиэтажку на улице Героев Подводников, 12, и два корпуса детского сада № 34, открытие которого планировалось 1 сентября. Также повреждения получили более десятка автомобилей, которые были припаркованы в жилом секторе.

Нужно отметить, что СК по региону назвал атаку ВСУ в Крыму террористической атакой и возбудил уголовное дело. В Госдуме заявили, что киевский режим должен обязательно ответить за преступления, которые он совершает. В частности, ВСУ ждут тяжелые последствия за атаку на Севастополь и другие регионы России. ВС РФ обязательно ответят, поразив военную инфраструктуру киевского режима.

Президент России Владимир Путин уже говорил, что ВСУ, терпя неудачи на поле боя, стараются оторваться на мирных жителях. Они учиняют террористические атаки в разных регионах России. Это делается для медийного эффекта, чтобы добиться большего числа жертв среди гражданского населения. Но также Киев не упускает возможности попытаться раскачать российское общество. Путин подчеркнул, что такие действия однозначно не останутся без ответа.