Премьер РФ Мишустин встретился с президентом Белоруссии Лукашенко Фото: REUTERS.

В пятницу Михаил Мишустин, премьер-министр России, проводит встречу с Александром Лукашенко, президентом Белоруссии, в Доме правительства в Москве.

Сегодня стало известно о планируемом рабочем визите Лукашенко в Россию. Ожидается, что на встрече с Мишустиным будут обсуждаться ключевые аспекты белорусско-российского экономического взаимодействия, включая вопросы торговли, инвестиций и реализацию совместных проектов.

Напомним, что президент России Владимир Путин встретится с белорусским коллегой Александром Лукашенко 29 августа, сообщил Дмитрий Песков. Лукашенко прибыл в Москву с рабочим визитом для обсуждения вопросов безопасности и региональной повестки. Накануне он заявил, что планирует обсудить с Путиным и Мишустиным темы, которые не удастся решить на других уровнях.

Ранее KP.RU сообщил, что в Россию Лукашенко прилетел вечером 27 августа.