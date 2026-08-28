Совет по туризму Непала: семеро россиян числятся пропавшими. Фото: Ambir Tolang/Keystone Press Agency/Global Look Press

Совет по туризму Непала опубликовал обновленные данные по иностранным туристам, находившимся в зоне разрушительного наводнения. Согласно отчету, пропавшими без вести на данный момент числятся семь граждан России.

Всего в списке пропавших значатся девять россиян, из них двое уже спасены, семеро продолжают оставаться ненайденными.

26 августа на границе Непала и Тибета произошла масштабная природная катастрофа, унесшая жизни сотен людей. Причиной наводнения стало обрушение ледника в Гималаях.

Наиболее серьезные разрушения зафиксированы в непальских районах Расува и Нувакот, где стихия разрушила жилые дома, мосты, дороги и объекты инфраструктуры. Наводнение также затронуло Тибетский автономный район Китая. По последним данным, количество жертв наводнения в Непале превысило 500 человек. Пропавшими без вести числятся около 1000 человек, среди которых сотни иностранных туристов из более чем 28 стран.

Ранее в МИД РФ рекомендовали россиянам воздержаться от посещения районов Непала, затронутых разрушительным наводнением.