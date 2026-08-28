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НовостиВ мире28 августа 2026 16:47

Захарова назвала провокационными заявления Еревана о России

В МИД РФ прокомментировали слова Армении о России
Людмила МИТРОХИНА
Официальный предствитель МИД РФ Мария Захарова Фото: МИД РФ

Официальный предствитель МИД РФ Мария Захарова Фото: МИД РФ

Москва обращает внимание на то, что власти Армении продолжают тиражировать заявления антироссийской направленности. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

Она подчеркнула, что, в частности, речь идет о вбросах якобы возможной мобилизации в России. По ее словам, такие заявления направлены на то, чтобы подорвать сотрудничество с Россией.

Напомним, Ереван заявил, что хочет перейти к политике евроинтеграции. Армения хочет стать полноправным участником ЕС. Более того, премьер-министр республики Никол Пашинян подчеркнул, что не видит стратегического партнерства с Россией. Однако политик не рассказал, когда страна планирует выход из ЕАЭС, союза, который дарит Армении множество преимуществ.