Захарова заявила о спекуляциях Киева и Запада по поводу мобилизации в России

Официальный представитель МИД России Мария Захарова Фото: предоставлено Представительством МИД РФ..

Киев и западные страны распространяют заявления о якобы возможной мобилизации в России, однако российские официальные лица неоднократно опровергали подобные сообщения. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

"Инспирированные украинской хунтой и ее западными покровителями спекуляции о якобы возможной в нашей стране мобилизации, неоднократно опровергнутые официальными лицами в России", - отметила российский дипломат.

Ранее зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев заявил, что Киев специально распространяет лживую информацию о возможной мобилизации в России. По его словам, в зоне спецоперации воинов достаточно.

Представитель Кремля Дмитрий Песков назвал заявления о подготовке к мобилизации в России информационными утками. Он уточнил, что кампании организуются официальным Киевом с целью дестабилизировать внутреннюю обстановку в РФ.