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НовостиПолитика28 августа 2026 21:21

Залог за замглавы офиса Зеленского не могут собрать третьи сутки: выходные Мудрая проведёт в СИЗО

Экс-замглавы офиса Зеленского Мудрая остаётся в СИЗО на выходные
Анна ПЕТРОВА
Экс-замглавы офиса Зеленского Мудрая остаётся в СИЗО на выходные. Личная страничка героя публикации в соцсети.

Экс-замглавы офиса Зеленского Мудрая остаётся в СИЗО на выходные. Личная страничка героя публикации в соцсети.

Залог за бывшую заместительницу руководителя офиса Владимира Зеленского Ирину Мудрую не смогли собрать уже третьи сутки. В результате она проведет все выходные в СИЗО. Об этом пишет ТАСС.

Украинский журналист Михаил Ткач сообщил, что для сбора средств на залог обзванивали всех возможных контактов. По его мнению, трудности с процедурой послужат тревожным сигналом для всех, кто находится в ближайшем окружении киевского главаря.

25 августа суд отправил Мудрую под стражу с правом выкупа за 20 млн гривен (447 тыс. долларов) по делу об отмывании средств. Она рассчитывала собрать сумму самой и с помощью друзей.

В итоге Мудрая провела в СИЗО уже три ночи, но к вечеру пятницы полная сумма залога так и не была собрана — теперь она останется в изоляторе как минимум до понедельника.

Ранее НАБУ провело обыски у Мудрой. До этого бюро заявило о проведении спецоперации, направленной на разоблачение преступной группы, в которую входили представители администрации президента и народные депутаты.