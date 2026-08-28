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НовостиЭкономика28 августа 2026 21:44

Россиянам напомнили о новой единой системе банковских карт с 1 сентября: детали

Депутат Аксаков: с 1 сентября появится единая система платёжных карт
Анна ПЕТРОВА
Депутат Аксаков: с 1 сентября появится единая система платёжных карт

Депутат Аксаков: с 1 сентября появится единая система платёжных карт

Фото: Ольга ЮШКОВА.

С 1 сентября в России начнет действовать единая система учета платежных карт. Как сообщил РИА Новости глава думского комитета по финансовому рынку Анатолий Аксаков, нововведение призвано ускорить выявление мошеннических операций.

«В целях борьбы с дропперами принято решение о том, что на руках у гражданина должно быть не больше 20 карт. И Национальная система платежных карт с 1 сентября текущего года будет этим заниматься», — сказал он.

По словам Аксакова, новая система призвана предотвратить массовое оформление карт на подставных лиц и повысить оперативность выявления мошеннических действий.

Председатель Госдумы Вячеслав Володин накануне напомнил о новых законах, которые начнут действовать 1 сентября. Среди них — дополнительная защита прав участников спецоперации и ужесточение правил борьбы с киберпреступностью.

Кроме этого, мошенники в преддверии Дня знаний начали атаковать родителей школьников и использовать целый арсенал криминальных схем.