Генпрокуратура Украины начала расследование детонации в Киевской области Фото: REUTERS.

Генеральная прокуратура Украины начала расследование обстоятельств взрывов и последующей детонации в Киевской области. Об этом сообщили в офисе генпрокурора.

"Следствие будет устанавливать <...> причины и условия, которые могли существенно усилить последствия", - следует из заявления.

Напомним, что на Житомирской трассе под Киевом начался крупный пожар. Возгорание сопровождалось серией мощных взрывов. Причиной могла стать вторичная детонация на складе боеприпасов в селе Милая.

Ранее KP.RU сообщал, что в ночь на 29 августа в пригороде украинской столицы прогремели взрывы. В Киеве и других областях была объявлена воздушная тревога. После на части территории левобережья города отключилось электроснабжение.