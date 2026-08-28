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НовостиВ мире28 августа 2026 21:56

Генпрокуратура Украины начала расследование детонации в Киевской области

На Украине расследуют обстоятельства взрывов и детонации под столицей
Мария ПАНЮТИНА
Генпрокуратура Украины начала расследование детонации в Киевской области

Генпрокуратура Украины начала расследование детонации в Киевской области

Фото: REUTERS.

Генеральная прокуратура Украины начала расследование обстоятельств взрывов и последующей детонации в Киевской области. Об этом сообщили в офисе генпрокурора.

"Следствие будет устанавливать <...> причины и условия, которые могли существенно усилить последствия", - следует из заявления.

Напомним, что на Житомирской трассе под Киевом начался крупный пожар. Возгорание сопровождалось серией мощных взрывов. Причиной могла стать вторичная детонация на складе боеприпасов в селе Милая.

Ранее KP.RU сообщал, что в ночь на 29 августа в пригороде украинской столицы прогремели взрывы. В Киеве и других областях была объявлена воздушная тревога. После на части территории левобережья города отключилось электроснабжение.