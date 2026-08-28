Часть берега Днепра в Киеве осталась без света Фото: REUTERS.

На части территории левобережья Киева отключилось электроснабжение. Это произошло после того, как в пригороде украинской столицы прогремел сильный взрыв. Об этом сообщает украинское издание «Страна».

«Часть левого берега Киева осталась без света, сообщают местные паблики», — говорится в материале.

На момент 22:31 по мск в Киеве в 12-й раз с начала дня была объявлена воздушная тревога. Помимо столицы, воздушная тревога объявлена в большинстве украинских регионов, в том числе и в области.

В этот же день взрыв в Киевской области спровоцировал сильное возгорание с детонацией у Житомирского шоссе. Густой чёрный дым накрыл окрестности и был виден в самом Киеве.

Немногим ранее дрон ВСУ атаковал микроавтобус предприятия в Белгородской области. В результате инцидента двое человек погибли, шестеро пострадали.

В свою очередь силы ПВО России за сутки ликвидировали 112 дронов ВСУ над российскими регионами и в акватории Черного моря.